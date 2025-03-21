Пушистый рай: в Индонезии создадут кошачий остров

Губернатор Джакарты Прамоно Анунг выдвинул идею создать «остров кошек» в районе национального парка Индонезии «Тысяча островов», чтобы разместить там бродящих кошек и привлечь в город туристов. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.
Губернатор сообщил, что идея создания острова для кошек не новая, так как Япония уже реализовала подобные проекты, которые стали привлекательными туристическими направлениями. Он отметил, что, если проект удастся осуществить, остров может стать источником дохода для администрации «Тысячи островов», привлекая как иностранных, так и местных туристов.
Анунг также предложил построить на острове центр реабилитации кошек, в котором будет расположена ветеринарная клиника для усатых.
В рамках усилий по поддержанию статуса города — свободного от бешенства, Джакарта внедряет программу стерилизации бродячих кошек. Это будет сделано для контроля популяции без вреда животным.
Глава городского агентства по продовольственной безопасности, морскому праву и сельскому хозяйству Сухарини Элиавати добавила, что неконтролируемый рост популяции бездомных кошек в Джакарте приводит к различным проблемам, включая ущерб имуществу и риск заболеваний. В прошлом году в городе было зарегистрировано около 860 000 бродячих кошек и 465 жалоб на связанные с ними неприятности.
Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Калининградскую область, где провел совещание по вопросам ее развития. На встрече также обсудили туристический потенциал региона, а в качестве успешного примера был упомянут «кошачий город» Зеленоградск.