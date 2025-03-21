Пушистый рай: в Индонезии создадут кошачий остров

Губернатор сообщил, что идея создания острова для кошек не новая, так как Япония уже реализовала подобные проекты, которые стали привлекательными туристическими направлениями. Он отметил, что, если проект удастся осуществить, остров может стать источником дохода для администрации «Тысячи островов», привлекая как иностранных, так и местных туристов.