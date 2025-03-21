Суд обязал Собчак снять вывеску с ресторана и выплатить миллион

Компания «Манила», совладельцем которой является Ксения Собчак, должна выплатить миллион рублей предпринимательнице Абель за нарушение прав на товарный знак. Такое решение принял арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, информирует РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Кроме того, «Манила» должна снять с ресторана вывеску, в оформлении которой был использован сходный до степени смешения товарный знак VETER. Указанный товарный знак более не может использоваться в ресторане Собчак, постановил суд.
Предысторию этой тяжбы читайте здесь на KP.RU. Напомним, предпринимательница Вера Абель подала в суд на ООО «Манила», которое на 15% принадлежит телеведущей и на 85% ресторатору Антону Пинскому. Истец изначально требовала с них пять миллионов рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.
Подробности об этом заведении и самое главное, сколько заработала Собчак на ресторане в центре Петербурга, читайте здесь на KP.RU.