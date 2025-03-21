Суд обязал Собчак снять вывеску с ресторана и выплатить миллион

Предысторию этой тяжбы читайте здесь на KP.RU. Напомним, предпринимательница Вера Абель подала в суд на ООО «Манила», которое на 15% принадлежит телеведущей и на 85% ресторатору Антону Пинскому. Истец изначально требовала с них пять миллионов рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.