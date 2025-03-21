До сих пор работает гардеробщиком: Как сложилась судьба школьника, спасавшего людей во время теракта в «Крокусе»

16-летний Ислам Халилов прославился на всю страну при страшных обстоятельствах. Парень, работающий гардеробщиком в «Крокусе» в день теракта, помог многим людям спастись. Сайт KP.RU узнал, как сложилась судьба подростка спустя год после трагедии.
В тот злополучный вечер Ислам работал гардеробщиком. Поначалу все было как обычно тихо, однако после раздались выстрелы и толпа людей в панике побежала в тупик. Увидевший это парень не испугался и вспомнил инструктаж по технике безопасности. Он выбежал из стойки и начал направлять людей к выходу. Его мама Айпери Самидинова призналась KP.RU, что не знала о страшных событиях того вечера, ей, уже после произошедшего, все рассказал сын.
«Пришел весь грязный, в порванной одежде. Описывал, как помогал. После этого мне было очень страшно, когда он уходил на работу — мы с папой пытались его переубедить. Но Ислам ни в какую не соглашался, сейчас до сих пор работает гардеробщиком в Вегас Сити Холле, у нас деньги не просит, еще и сестре с братом умудряется помогать», — рассказала Айпери.
Вся группа людей, которая шла за школьником, смогла спастись без травм и ожогов. В знак благодарности многие начали отправлять Исламу деньги. После огласки истории на мальчика начали подписываться люди в соцсетях, на данный момент у него около 20 тысяч подписчиков.
Одной из уцелевших оказалась 15-летняя Милана из Москвы, именно Ислам схватил ее за руку и потащил за собой. Девушка полгода пыталась найти своего спасителя в соцсетях, но он не отвечал ей.
«Я пришла на концерт и сразу пошла в туалет. Там все и началось: стрельба, крики, взрывы. Через минут 10 мне разбили стекло, я выбежала, там Ислам и подхватил меня. Плохо помню его. Но он точно мне понравился», — призналась школьница.
«КП» передала ей контакты героя для связи и благодарности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
«Он спас мою жизнь в теракте, а теперь мы муж и жена»: Выжившие в «Крокусе» люди за год сыграли свадьбы, подружились и сменили профессии.