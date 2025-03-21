До сих пор работает гардеробщиком: Как сложилась судьба школьника, спасавшего людей во время теракта в «Крокусе»

«Пришел весь грязный, в порванной одежде. Описывал, как помогал. После этого мне было очень страшно, когда он уходил на работу — мы с папой пытались его переубедить. Но Ислам ни в какую не соглашался, сейчас до сих пор работает гардеробщиком в Вегас Сити Холле, у нас деньги не просит, еще и сестре с братом умудряется помогать», — рассказала Айпери.