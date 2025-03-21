«Сказал, что теперь не сможет без меня»: выжившие в теракте в «Крокусе» влюбленные сыграли свадьбу

22 марта — ровно год со дня страшной трагедии, произошедшей в московском «Крокус сити холле». В тот день четверо боевиков ворвались в зал, где собрались поклонники группы «Пикник», и открыли огонь по зрителям.
В результате теракта погибли 145 человек. Сайт KP.RU поговорил с теми, кому удалось выжить в тот черный день календаря. Одними из таких оказались Савелий и Юлия, которые пришли на концерт, чтобы развеяться. Молодой человек подарил возлюбленной на 8 марта подарок в виде билетов на концерт группы «Пикник», долгое время они выбирали между пятницей, 22 марта, и субботой, 23 марта.
«Изначально я не хотела идти на концерт в пятницу, рабочий день же. Переживала, что мы не успеем доехать. Пока прокручивала в голове всевозможные варианты, билеты на субботу разобрали», — рассказала Юлия KP.RU.
В тот страшный день молодые люди заходили в здание «Крокуса», как вдруг услышали звуки выстрелов. Савелий начал падать и потянул ее за собой, девушка была ранена в плечо, а ее избраннику прострелили пятку, а также у него были раны от осколков.
«Мне трудно об этом вспоминать, подробности того вечера словно стерты из памяти», — вспоминает девушка.
После ребят вместе положили в больницу, где они старались друг друга поддерживать. По словам Юлии, трагедия изменила их жизнь и отношение друг к другу. После этого возлюбленные решили пожениться.
«Мне кажется, мы стали еще ближе, будто за плечами уже долгий пройденный путь. В мае Савелий сделал мне предложение, для меня это стало неожиданностью, ведь женитьбу мы не обсуждали. Тогда он, не стесняясь, признался, что принял это решение только после теракта. Сказал, что после пережитого не сможет без меня», — добавила Юлия.
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