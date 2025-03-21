«Сказал, что теперь не сможет без меня»: выжившие в теракте в «Крокусе» влюбленные сыграли свадьбу

«Мне кажется, мы стали еще ближе, будто за плечами уже долгий пройденный путь. В мае Савелий сделал мне предложение, для меня это стало неожиданностью, ведь женитьбу мы не обсуждали. Тогда он, не стесняясь, признался, что принял это решение только после теракта. Сказал, что после пережитого не сможет без меня», — добавила Юлия.