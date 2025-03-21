Данные об онлайн-переписках в России обяжут хранить три года

Согласно документам из пакета, необходимо будет столько хранить сведения о приеме, передаче, доставке и обработке голосовых, письменных и других электронных сообщений, а также изображений и звуков. Однако поправки не коснутся их содержимого. В Минцифры отметили, что мера не повлечет за собой увеличение затрат для бизнеса, так как главная цель — создание более мощной системы для расследования и пресечения преступлений в интернете.