В России возник дефицит лекарства от аутоиммунных заболеваний

Ранее URA.RU сообщало, что в России расширен список жизненно необходимых лекарств, добавлены 18 новых препаратов для пациентов с тяжелыми заболеваниями, такими как рак, диабет и лейкоз. Эти лекарства теперь будут доступны бесплатно или со скидкой. Распоряжение правительства вступает в силу 20 марта. В список включены такие препараты, как занубрутиниб, полатузумаб ведотин и другие, а также новые формы уже известных лекарств. Половина из них производится в России.