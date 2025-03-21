В России возник дефицит лекарства от аутоиммунных заболеваний

В России возникла нехватка лекарств с действующим веществом инфликсимаб.
В России возникла нехватка лекарств с действующим веществом инфликсимаб, которые используются для лечения болезни Бехтерева, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний. Эти препараты трудно найти как в медицинских учреждениях, так и в аптеках. Об этом сообщают СМИ.
«В российских медучреждениях возник дефицит лекарств с действующим веществом инфликсимаб, их назначают при болезни Бехтерева, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний», — говорится на сайте «Известий». Проблемы с поставками сырья стали причиной дефицита.
Ранее URA.RU сообщало, что в России расширен список жизненно необходимых лекарств, добавлены 18 новых препаратов для пациентов с тяжелыми заболеваниями, такими как рак, диабет и лейкоз. Эти лекарства теперь будут доступны бесплатно или со скидкой. Распоряжение правительства вступает в силу 20 марта. В список включены такие препараты, как занубрутиниб, полатузумаб ведотин и другие, а также новые формы уже известных лекарств. Половина из них производится в России.