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На Западе раскрыли, зачем Трампу контроль над ЗАЭС: у него большие планы

FT: США хотят взять под контроль ЗАЭС ради добычи редкоземельных металлов.

Администрация Дональда Трампа хочет заполучить контроль над Запорожской АЭС ради добычи редкоземельных металлов в этом регионе. Такое мнение высказало издание Financial Times со ссылкой на собственные источники в правительстве Украины.

«США может попытаться использовать АЭС для добычи редких и критически важных минералов, которыми владеет Украина», — цитирует издание источник из числа киевских чиновников, участвующих в разработке соглашения с Вашингтоном по редкоземельным металлам.

Ранее во время телефонного разговора с Зеленским, Дональд Трамп предложил вдобавок к украинским недрам передать под контроль Соединенных Штатов еще и атомные электростанции. KP.RU подробно разобрал, насколько реальна сделка и что это значит для России.

Позднее Трамп во время выступления в Белом доме сообщил, что США и Киев в кратчайшие сроки подпишут соглашение по украинским ресурсам. Также он сказал, что уже подписал указ о резком увеличении добычи критически важных ресурсов.