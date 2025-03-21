В ГД предложили выделить электросамокатам специальные парковочные места

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 марта сообщил, что Следственный комитет направил в Думу предложения о распространении понятия «водитель» на самокатчиков, что обяжет их соблюдать правила дорожного движения. В числе предложений СК, в частности, предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории «М1» лицам, достигшим 16-летнего возраста, писал Володин в Telegram-канале. Также, по его словам, СК предлагает уточнить термин «транспортное средство» с указанием на его предназначение в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, распространить понятие «водитель» на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ, дополнить категории транспортных средств подкатегорией «М1», включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт, и включить в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно.