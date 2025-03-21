«Лишь два пути»: Депутат рассказал, как в России будут встречать вернувшихся релокантов

По его словам, их следует поделить на несколько категорий. Первая — должна вовсе забыть о возвращении в Россию. Это те, кто уехал из страны, а затем за рубежом начал поддерживать ВСУ и собирать деньги на оружие и патроны для них. Вторая группа — это просто «трусливые люди», сбежавшие от мобилизации. С ними будет другой разговор.