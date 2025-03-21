Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач предупредил о высоких рисках смерти из-за болезни вейперов EVALI

Болезнь вейперов EVALI, которую недавно впервые нашли у пациента в России, с высокой долей вероятности может закончиться смертью или инвалидностью. Об этом сообщил aif.ru врач-нарколог Василий Шуров.
Источник: Life.ru

EVALI — это тяжёлая пневмония, в процессе которой выражается дыхательная недостаточность. Некоторых пациентов приходится даже подключать к ИВЛ. Им прописывают стероидные гормоны для лечения.

«Вейповая болезнь EVALI дает большой процент смертности и инвалидности», — заключил врач.

Напомним, 19 марта стало известно, что в России зарегистрировали новую болезнь вейперов EVALI (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury), которую также называют «попкорновой болезнью».

Однако вкусные «курилки» способны спровоцировать и другие заболевание. Ранее стоматолог рассказал, что курение вейпа легко может довести до развития онкологии. Также из-за него изменяется цвет зубов, появляются язвы и кариес зубного камня.