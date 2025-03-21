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В России хотят снова ужесточить меры против электросамокатов: о чем речь

В ГД предложили наказывать за парковку электросамокатов в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

В России хотят снова ужесточить меры против электросамокатчиков. На этот раз депутаты Госдумы предложили привлекать граждан к административной ответственности за парковку этих средств передвижения в неположенном месте. Об этом сообщает РИА со ссылкой на соответствующий проект.

Известно, что обращение в правительство с такой инициативой направили депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон.

Одновременно с наказанием за неправильную парковку предполагается и организация «правильных» парковочных мест, где люди смогут оставлять электросамокаты, а также и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Все это должно помочь сократить ситуации, когда электросамокаты создают помехи для пешеходов и проезда другого транспорта. Должно снизиться и количество ДТП.

Ранее в Госдуме предложили ввести права на электросамокаты и другие СИМ. Такую инициативу внес СК.

А автоэксперт Моржаретто предложил учить езде на электросамокате с младших классов.