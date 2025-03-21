В России хотят снова ужесточить меры против электросамокатов: о чем речь

В России хотят снова ужесточить меры против электросамокатчиков. На этот раз депутаты Госдумы предложили привлекать граждан к административной ответственности за парковку этих средств передвижения в неположенном месте. Об этом сообщает РИА со ссылкой на соответствующий проект.
Известно, что обращение в правительство с такой инициативой направили депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон.
Одновременно с наказанием за неправильную парковку предполагается и организация «правильных» парковочных мест, где люди смогут оставлять электросамокаты, а также и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Все это должно помочь сократить ситуации, когда электросамокаты создают помехи для пешеходов и проезда другого транспорта. Должно снизиться и количество ДТП.
Ранее в Госдуме предложили ввести права на электросамокаты и другие СИМ. Такую инициативу внес СК.
А автоэксперт Моржаретто предложил учить езде на электросамокате с младших классов.