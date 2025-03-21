В России хотят снова ужесточить меры против электросамокатов: о чем речь

В России хотят снова ужесточить меры против электросамокатчиков. На этот раз депутаты Госдумы предложили привлекать граждан к административной ответственности за парковку этих средств передвижения в неположенном месте. Об этом сообщает РИА со ссылкой на соответствующий проект.