«Сперва в отказ, а потом уловила»: Фронтовая медсестра рассказала о встрече с Путиным

Встретившись с главой государства, Кустук рассказала ему историю, произошедшую с ней на фронте. Они тогда жили в лесу, по которому часто отрабатывала артиллерия ВСУ. Во время одного из таких прилётов к ним прибежал солдат, закричавший, что одного из них зацепило, и ему срочно нужна помощь. Санитарная машина доставила его в ближайший госпиталь.