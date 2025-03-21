85-летняя бабушка без морщин раскрыла секреты сохранения молодости: всего три вещи

85-летняя кореянка Ён Чжа Джу поделилась секретами ухода за кожей, поскольку в таком солидном возрасте у нее практически нет морщин. Ее внучка, Ава Ли, опубликовала видео, где рассказала о привычках бабушки, которые помогают ей сохранять молодость, пишет Business Insider.
Во-первых, Джу уделяет большое внимание рациону, включающему зелень, углеводы и белок. Она ест рыбу не менее четырех-пяти раз в неделю, поскольку белок способствует выработке коллагена, необходимого для здоровья кожи.
Во-вторых, с 30 лет Джу регулярно использует крем с SPF. Она также носит шляпы, солнцезащитные очки и легкую одежду с длинными рукавами для дополнительной защиты. SPF и защита от ультрафиолета — ключевые факторы в предотвращении старения кожи.
Также 85-летняя женщина предпочитает минимализм в уходе за кожей. Она использует увлажняющие средства доступных корейских брендов. Достаточное увлажнение поможет предотвратить появление заметных морщин.
Ранее врач-психиатр Макс Пембертон поделился секретами долголетия, которые ему рассказал 100-летний мужчина. Долгая жизнь зависит больше от мировоззрения, чем от физических данных. Чтобы дожить до 100 лет, нужно смотреть на жизнь с оптимизмом, не сравнивать себя с другими и не бояться изменений.