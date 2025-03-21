85-летняя бабушка без морщин раскрыла секреты сохранения молодости: всего три вещи

Ранее врач-психиатр Макс Пембертон поделился секретами долголетия, которые ему рассказал 100-летний мужчина. Долгая жизнь зависит больше от мировоззрения, чем от физических данных. Чтобы дожить до 100 лет, нужно смотреть на жизнь с оптимизмом, не сравнивать себя с другими и не бояться изменений.