Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 марта 2025

Погода в Иркутске 21 марта 2025 вновь порадует жителей областного центра теплом. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, осадков не ожидается. А столбик термометра покажет +15…+17 градусов.
Погода в Иркутске 21 марта 2025.
— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с. Днем +15…+17, — поделились в метеобюро.
В северных частях региона пройдет дождь и мокрый снег. Днем порывы ветра достигнут 15−18 м/с. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. В Катангском районе до +2…-3. Вот, что обещает погода в Иркутске 21 марта 2025 и регионе.