Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 марта 2025

В северных частях региона пройдет дождь и мокрый снег. Днем порывы ветра достигнут 15−18 м/с. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. В Катангском районе до +2…-3. Вот, что обещает погода в Иркутске 21 марта 2025 и регионе.