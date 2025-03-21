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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 марта 2025

В Иркутске потеплеет до +16 градусов 21 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 21 марта 2025 вновь порадует жителей областного центра теплом. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, осадков не ожидается. А столбик термометра покажет +15…+17 градусов.

Погода в Иркутске 21 марта 2025.

— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с. Днем +15…+17, — поделились в метеобюро.

В северных частях региона пройдет дождь и мокрый снег. Днем порывы ветра достигнут 15−18 м/с. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. В Катангском районе до +2…-3. Вот, что обещает погода в Иркутске 21 марта 2025 и регионе.