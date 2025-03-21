Суд обязал ресторан Собчак выплатить миллион за нарушение прав на бренд

Иск был подан владельцем сети кофеен и онлайн-журнала Veter, зарегистрировавшей одноименный товарный знак. В материалах дела указано, что ресторан компании «Манила» в Санкт-Петербурге использовал схожее название (VETER), что суд признал нарушением исключительных прав истца. В качестве доказательств были представлены документы на товарный знак, фотографии заведения, кассовые чеки, а также другие материалы, которые ответчик не опроверг.