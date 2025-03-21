Суд обязал ресторан Собчак выплатить миллион за нарушение прав на бренд

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение в отношении компании «Манила», совладельцем которой является Ксения Собчак.
Организация обязана выплатить предпринимательнице Вере Абель компенсацию в размере 1 миллиона рублей за нарушение прав на товарный знак, а также изменить оформление своего ресторана, включая вывеску.
Иск был подан владельцем сети кофеен и онлайн-журнала Veter, зарегистрировавшей одноименный товарный знак. В материалах дела указано, что ресторан компании «Манила» в Санкт-Петербурге использовал схожее название (VETER), что суд признал нарушением исключительных прав истца. В качестве доказательств были представлены документы на товарный знак, фотографии заведения, кассовые чеки, а также другие материалы, которые ответчик не опроверг.
Изначально Абель требовала взыскания 5 миллионов рублей, однако суд снизил сумму до 1 миллиона, основываясь на принципах разумности и справедливости. В вынесенном решении указано, что «Манила» должна прекратить использование спорного товарного знака в ресторане, убрать соответствующие обозначения с вывесок и элементов внутреннего оформления.
Согласно данным rusprofile.ru, компания «Манила» занимается ресторанным бизнесом, а среди ее учредителей числятся Ксения Собчак и Антон Пинский.
Ранее сообщалось, как бывшие участники группы «Парк Горького» подали иск на продюсера Стаса Намина из-за законности владения товарным знаком проекта, инстанция отклонила жалобу.