России удалось взыскать с Google миллиардные штрафы

Власти взыскали с Google более 13 млрд рублей штрафов.
Власти взыскали с Google более 13 млрд рублей штрафов за несоблюдение законодательства России. Их общая сумма — 32,8 млрд рублей. Об этом рассказала пресс-служба Роскомнадзора.
«Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с 2021 года с ООО “Гугл” (российская дочерняя компания Google) 13,4 млрд рублей — это 40% от общей суммы штрафов за нарушение российского законодательства», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роскомнадзора. Общая сумма взысканий, наложенных на компанию Google LLC, составляет 32,8 млрд рублей. Из них не оплачено 19,5 млрд рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что российское подразделение Google, ООО «Гугл», задолжало телеканалам страны более 91,5 квинтиллиона рублей. Задолженность включена в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве Google. Общая сумма требований составляет 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов 100 тысяч рублей.