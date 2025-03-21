России удалось взыскать с Google миллиардные штрафы

«Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с 2021 года с ООО “Гугл” (российская дочерняя компания Google) 13,4 млрд рублей — это 40% от общей суммы штрафов за нарушение российского законодательства», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роскомнадзора. Общая сумма взысканий, наложенных на компанию Google LLC, составляет 32,8 млрд рублей. Из них не оплачено 19,5 млрд рублей.