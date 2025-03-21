Иерей Портнов рассказал, можно ли оставлять еду на кладбище

Оставлять продукты, алкоголь на могиле является кощунством, надругательством над святыней, заявил aif.ru иерей Максим Портнов, настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка.
«Непосредственно на самом кладбище никогда не устраивались поминальные обеды. Это бред полный! Раскладывать на могиле умершего продукты, наливать водку в рюмку и ставить ее на могилу — это называется кощунство, то есть надругательство над святыней. Сами продукты на тот свет не попадают. У нас нет портала, который переносит бутылку, помидорку и конфетку на тот свет умершему», — объяснил священнослужитель.
Он подчеркнул, что продукты на кладбище если и брать, то только для раздачи милостыни.
«Например, около входа на кладбище стоит просящий. И вот мы подходим к этому просящему, протягиваем ему пакетик с продуктами и просим помолиться за умерших родственников, называя имена. Это называется милостыня нуждающемуся в память о своих родных и близких. Также если по пути встретили знакомого, то дал ему конфеты, яблоки с просьбой помянуть близких», — отметил иерей.
Как уточнил священнослужитель, на могиле можно только помолиться и сделать уборку.
«Если есть проблемы со здоровьем и нужно обязательно перекусить, то сделать это можно за пределами кладбища», — добавил он.
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