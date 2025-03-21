Кинолог раскритиковал предложение варить из бродячих собак мыло

«Люди стали относиться к питомцам более эмоционально: для многих владельцев собака — это уже полноценный член семьи и лучший друг. Отношение к питомцам становится более осознанным, ответственным и открытым. Также активно развивается дог-френдли культура: сейчас есть много кафе и даже офисов, куда можно прийти вместе с питомцем», — добавил президент РКФ.