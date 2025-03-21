Переломы рук, ног и ребер: полиция пришла в ужас от того, как мать казнила 8-месячного сына

Жительницу Луизианы 24-летнюю Отем Викторию Харпер обвинили в убийстве 8-месячного сына. Об этом сообщил офис шерифа округа Вашингтон, передает издание People.
Ребенок скончался 17 марта в детской больнице Нового Орлеана. Ранее он был доставлен в медицинский центр Riverside с тяжелыми травмами. У малыша диагностировали переломы черепа, ребер, рук и ног. По словам начальника полиции Франклинтона Джастина Брауна, большинство травм уже начали заживать, что свидетельствует о длительном истязании ребенка.
Браун назвал этот случай одним из самых тяжелых в своей карьере. Он задался вопросом, почему ситуация не была замечена и предотвращена раньше. По его словам, Харпер призналась в причинении вреда ребенку. Следователям предстоит выяснить, что конкретно происходило с ребенком все это время.
Мать подозреваемой, Наташа Хано, рассказала, что смерть внука стала для нее огромной потерей. Хано также отметила, что у ее дочери могли быть проблемы с психическим здоровьем.
В настоящее время Харпер находится под стражей без права на залог. Расследование по делу продолжается.
Прежде житель американского штата Южная Каролина получил суровый приговор за издевательства над своей дочерью. 35-летний мужчина окунул четырехлетнюю девочку в кипяток, из-за чего она получила страшные травмы. Суд решил, что он проведет за решеткой 50 лет.