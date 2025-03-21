Переломы рук, ног и ребер: полиция пришла в ужас от того, как мать казнила 8-месячного сына

Браун назвал этот случай одним из самых тяжелых в своей карьере. Он задался вопросом, почему ситуация не была замечена и предотвращена раньше. По его словам, Харпер призналась в причинении вреда ребенку. Следователям предстоит выяснить, что конкретно происходило с ребенком все это время.