Россиянам напомнили о серьезной опасности вейпов

Вейпы дают сильную никотиновую нагрузку из-за того, что их «парят» без остановки. А это может быть чревато летальным исходом. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян. При нагревании состав курительной смеси в вейпах начинают выделять токсичные вещества, которые провоцируют серьезные заболевания.