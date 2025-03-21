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Россиянам напомнили о серьезной опасности вейпов

Врач Овнанян: курение вейпов может привести к смерти.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вейпы дают сильную никотиновую нагрузку из-за того, что их «парят» без остановки. А это может быть чревато летальным исходом. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян. При нагревании состав курительной смеси в вейпах начинают выделять токсичные вещества, которые провоцируют серьезные заболевания.

— Это вызывает сухость слизистых, повышенную чувствительность к инфекциям и аллергенам. Жидкости для вейпов содержат глицерин и пропиленгликоль. При разложении пропиленгликоля происходит выделение токсичных органических веществ формальдегида и акролеина, которые могут провоцировать рост раковых клеток, — поделилась Овнанян.

Также разрушаются альвеолы, а легочная ткань заменяется фиброзной. Что впоследствии может привести к хронической легочной недостаточности. Если смотреть в целом, то полностью защитить легкие от каких-либо болезней нельзя. Но их выявление на ранней стадии, помогает остановить или замедлить процесс развития.