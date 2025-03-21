Врач рассказала о полезных свойствах репчатого лука

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Репчатый лук обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, его потребление нормализует в организме водно-солевой баланс, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«Лук репчатый обладает сильными противовирусными, антибактериальными, противогрибковыми, противоглистными и дезинфицирующими свойствами. Содержит холин (В4), пиридоксин (В4), каротин (А), аскорбиновую кислоту (С), биотин (Н), никотиновую кислоту (РР), альфа-токоферол (Е)», — сказала Сухорукова.
По ее словам, в луке также много железа, хрома, йода, цинка, фосфора, кремния, калия, марганца, хлора и серы. А благодаря большому количеству минеральных солей в составе лук помогает нормализовать водно-солевой баланс.
Однако его можно есть не более 100 граммов в день, что равняется примерно двум небольшим луковицам. При проблемах с ЖКТ сырой лук и вовсе следует исключить из рациона.