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Доходы России от продажи конфискованного имущества превзошли ожидания

Доходы бюджета от продажи конфискованного имущества, в том числе российских коррупционеров, значительно превысили плановые показатели. Об этом сообщает пресс- служба Счетной палаты.

По решению суда активы коррупционеров были распроданы.

Доходы бюджета от продажи конфискованного имущества, в том числе российских коррупционеров, значительно превысили плановые показатели. Об этом сообщает пресс- служба Счетной палаты.

«Согласно данным Счетной палаты, доходы федерального бюджета от реализации конфискованного имущества в 2024 году составили 114,43 млрд рублей, что существенно превышает запланированные 80,8 млрд рублей. Основной вклад в эти поступления внесла продажа активов, изъятых у коррупционеров», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные ведомства.

С июля 2024 года средства от продажи имущества, конфискованного в рамках уголовных дел, стали полностью зачисляться в федеральный бюджет. Ранее с 2018 года эти доходы направлялись в бюджет Пенсионного, а затем Социального фонда.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил квартиры, яхты, автомобили и драгоценности коррупционеров пускать с молотка. А вырученные средства передавать участникам специальной военной операции, пишет «Национальная служба новостей».