Боли до конца жизни: Застрявших на МКС астронавтов предупредили о последствиях длительной миссии

«В космосе позвоночный столб расширяется из-за отсутствия гравитации. Когда астронавты возвращаются на Землю, позвоночник сжимается под действием силы тяжести, что может привести к болям в спине», — отметила Дина Адимулам, эксперт по костным заболеваниям.
Кроме того, врачи отмечают, что длительное нахождение в невесомости приводит к потере костной массы и ослаблению мышц, что тоже негативно влияет на состояние спины. Атрофия мускулов также повышает риск грыжи межпозвоночного диска. Всё это в конечном итоге может вылиться в бессрочные мучительные боли хронического характера.
Напомним, что застрявший экипаж космического корабля Crew-9 вернулся на Землю после продолжительной миссии на МКС 19 марта. Изначально американские астронавты должны были провести на станции всего неделю, но задержались там на девять месяцев.