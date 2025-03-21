Боли до конца жизни: Застрявших на МКС астронавтов предупредили о последствиях длительной миссии

Кроме того, врачи отмечают, что длительное нахождение в невесомости приводит к потере костной массы и ослаблению мышц, что тоже негативно влияет на состояние спины. Атрофия мускулов также повышает риск грыжи межпозвоночного диска. Всё это в конечном итоге может вылиться в бессрочные мучительные боли хронического характера.