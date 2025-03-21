ЦТАК: Северная Корея провела испытание новейшей зенитно-ракетной системы

Тем временем вооруженные силы (ВС) Южной Кореи и США начали учения по блокированию и штурму туннелей КНДР при помощи беспилотников и четвероногих роботов-собак. В Сеуле уверены, что КНДР подготовила тысячи подземных туннелей.