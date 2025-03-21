ЦТАК: Северная Корея провела испытание новейшей зенитно-ракетной системы

Военные Северной Кореи провели испытание зенитно-ракетной системы новейшего образца. На испытательном пуске присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын. Северокорейскому лидеру продемонстрировали поражение условной воздушной цели на небольшой высоте над водой. Об этом информирует ЦТАК (Центральное телеграфное агентство КНДР).
Сообщается, что одно из оборонных предприятий страны уже начало серийное производство новой системы. Ким Чен Ын заявил, что армия КНДР получит «очередное важное оборонительное вооружение».
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила сразу несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря в понедельник, 10 марта.
Тем временем вооруженные силы (ВС) Южной Кореи и США начали учения по блокированию и штурму туннелей КНДР при помощи беспилотников и четвероногих роботов-собак. В Сеуле уверены, что КНДР подготовила тысячи подземных туннелей.