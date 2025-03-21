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В Красноярске по развязке через Пашенный запустили автобусное движение

По новому участку начал ходить общественный транспорт.

Источник: Соцсети

Сегодня, 21 марта, в Красноярске запустили автобусное движение по новой развязке через Пашенный. Как рассказали в городском департаменте транспорта, маршрут № 52 продлили по просьбам жителей правого берега.

Вместо конечной остановки «ЛДК» транспорт завершает маршрут на остановке «Тихие зори» у разворотной площадки на улице Лесников, 37а, добавили в мэрии.

Всего в схему движения добавили три остановки: «Микрорайон Тихие Зори», «Платинум Арена» и «Графитная» (по требованию).

Сейчас микрорайон Тихие Зори обслуживают автобусы: № 30, № 52, № 31, № 64, № 80 и электробус № 1.

Ранее мы писали, что в администрации города назвали дату традиционного субботника — 26 апреля.