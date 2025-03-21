Хабаровский «Амур» вырвал победу у «Лады» по буллитам на выездном матче КХЛ

Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошёл 20 марта на «Лада Арена» в Тольятти. Уже на первых секундах Барулин вывел хабаровчан вперед, но хозяева сумели отыграться и даже создать комфортный задел. Во втором периоде «Лада» сравняла счет усилиями Михайлова, а в начале третьего оторвалась на две шайбы. Однако «Амур» проявил характер: Барулин сократил разрыв на 57-й минуте, а Коротких буквально через минуту сравнял счет.