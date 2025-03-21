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Хабаровский «Амур» вырвал победу у «Лады» по буллитам на выездном матче КХЛ

ХК «Амур» одержал волевую победу над «Ладой» в гостевом матче, завершив встречу со счетом 4:3 в овертайме.

Источник: Денис Костюченко, НОК-БЕЛТА

Об этом сообщает Telegram-канал хабаровских хоккеистов «Территория Тигров».

Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошёл 20 марта на «Лада Арена» в Тольятти. Уже на первых секундах Барулин вывел хабаровчан вперед, но хозяева сумели отыграться и даже создать комфортный задел. Во втором периоде «Лада» сравняла счет усилиями Михайлова, а в начале третьего оторвалась на две шайбы. Однако «Амур» проявил характер: Барулин сократил разрыв на 57-й минуте, а Коротких буквально через минуту сравнял счет.

Овертайм прошел без заброшенных шайб, и победитель определился в серии буллитов. Единственный точный бросок, который принес «Амуру» победу, был на счету Коротких.

Хабаровчане превзошли соперника по броскам в створ и выиграли большинство вбрасываний. Уверенная игра Кобозева в воротах помогла команде удержаться в напряженной концовке и довести матч до победного завершения. Выигрыш стал третьим подряд и помог команде реабилитироваться после череды поражений в начале месяца.

Следующий матч, который станет заключительным в выездной серии, пройдёт в Челябинске — «Амур» выйдет на лёд против «Трактора».