В Петербурге снесли незаконные точки на рынке Апраксин двор

Ранее URA.RU сообщало, что в Петербурге на улице Некрасова полиция провела операцию по ликвидации нелегального притона в одной из квартир. В ходе рейда были обнаружены три женщины, возможно связанные с проституцией. Одна из них, 50-летняя гражданка, ранее привлекалась к ответственности и, предположительно, является организатором притона.