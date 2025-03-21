Во Владивостоке на стене здания обнаружена свастика — прокуратура проведёт проверку

Изображение, содержащее нацистскую символику, появилось во Владивостоке в районе улицы Спортивной. Информация об этом появилась в новых медиа, после чего прокуратура Приморья инициировала проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.