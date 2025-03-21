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Во Владивостоке на стене здания обнаружена свастика — прокуратура проведёт проверку

Надзорное ведомство взяло на контроль поиск виновных лиц.

Источник: PrimaMedia.ru

Изображение, содержащее нацистскую символику, появилось во Владивостоке в районе улицы Спортивной. Информация об этом появилась в новых медиа, после чего прокуратура Приморья инициировала проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре подчёркивают, что по закону использование нацистской символики в любой форме запрещено как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах.

Надзорное ведомство установит все обстоятельства случившегося и даст правовую оценку действиям причастных лиц.

Напомним, жителя села Покровка в Приморье привлекли к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики и символики экстремистских организаций в социальной сети «ВКонтакте» (18+).