Овечкин сократил отставание от Гретцки до шести шайб, забив гол «Филадельфии»

Российский хоккеист открыл счёт на 15-й минуте игры. Во второй двадцатиминутке Эндрю Мангиапане и Брэндон Дюхайм увеличили преимущество «кэпсов» до трёх очков. Матч продолжается.
Напомним, что рейтинг лучших форвардов НХЛ с результатом 894 гола продолжает возглавлять легендарный канадец Уэйн Гретцки. Овечкину осталось забить шесть шайб, чтобы добраться до рекорда, и ещё одну — чтобы возглавить список.
Ранее Александр Овечкин заявил, что не станет продлевать контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Спортсмен может продолжить карьеру в московском «Динамо».