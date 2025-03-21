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Овечкин сократил отставание от Гретцки до шести шайб, забив гол «Филадельфии»

Александр Овечкин забросил очередную шайбу в матче НХЛ и ещё на шаг приблизился к титулу лучшего снайпера лиги. Довести число голов до 888 форварду «Вашингтон Кэпиталз» удалось в матче против «Филадельфии Флайерз».

Источник: Life.ru

Российский хоккеист открыл счёт на 15-й минуте игры. Во второй двадцатиминутке Эндрю Мангиапане и Брэндон Дюхайм увеличили преимущество «кэпсов» до трёх очков. Матч продолжается.

Напомним, что рейтинг лучших форвардов НХЛ с результатом 894 гола продолжает возглавлять легендарный канадец Уэйн Гретцки. Овечкину осталось забить шесть шайб, чтобы добраться до рекорда, и ещё одну — чтобы возглавить список.

Ранее Александр Овечкин заявил, что не станет продлевать контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Спортсмен может продолжить карьеру в московском «Динамо».