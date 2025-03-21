Закрыли две ледовые переправы в Хабаровском крае

В связи с повышением дневных температур и, как результат, ослаблением прочности ледового покрова две ледовые переправы в Хабаровском районе закрыты. С 20 марта 2025 года запрещено движение через реку Кур и через реку Тунгуска в районе села Новокуровка на автозимнике «61 км автодороги Р-297 “Амур” — п. Победа». Выезд в этих местах на водоемы теперь опасен, сообщает ИА AmurMedia.
Всего на контроле инспекторов ГИМС МЧС России в регионе остаются 24 ледовые переправы: Аяно-Майский район — 4, Охотский округ — 5, Верхнебуреинский район — 1, район им. П. Осипенко — 3, Николаевский район — 2, район имени Лазо — 2, Комсомольский район — 1, Ульчский район — 6.
Как напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, безопасно передвигаться на автомобилях только по оборудованным ледовым переправам, где организован постоянный контроль над состоянием льда. При закрытии ледовых переправ выезд на водоем в данном месте должен быть перекрыт, а все ранее установленные знаки демонтированы. Обращайте на это внимание и не рискуйте жизнью!