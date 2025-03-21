Закрыли две ледовые переправы в Хабаровском крае

Как напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, безопасно передвигаться на автомобилях только по оборудованным ледовым переправам, где организован постоянный контроль над состоянием льда. При закрытии ледовых переправ выезд на водоем в данном месте должен быть перекрыт, а все ранее установленные знаки демонтированы. Обращайте на это внимание и не рискуйте жизнью!