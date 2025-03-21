Детские шалости выходят из-под контроля в Приморье

В Уссурийске трое подростков в возрасте 14 — 15 лет отправились кутить по ночным заведениям. Детишек обнаружили в баре на улице Тургенева во время рейда полицейских инспекторов и членов комиссии по делам несовершеннолетних. Школьников развезли по домам, с семьями провели беседу о том, что с 23:00 до 06:00 детям находиться без сопровождения взрослых на улице запрещено, на их родителей составили протоколы за ненадлежащее исполнение воспитательных обязанностей. (Удалось ли детишкам добыть не соответствующие их возрасту напитки, не уточняется).