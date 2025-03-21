Детские шалости выходят из-под контроля в Приморье

Так, во Владивостоке некто испортил краской баннер к юбилею Победы в Великой Отечественной войне на виадуке перед Некрасовским путепроводом (в районе остановки «Улица Некрасовская»). О случае вандализма в дежурную часть полиции заявил неравнодушный горожанин. Правоохранительным органам удалось оперативно установить личность нарушителя — им оказался 15-летний юноша. Парень принёс извинения и раскаялся в содеянном. С подростком и его родителями провели профилактическую беседу, в отношении родителей составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребёнка (статья 5.35 КоАП РФ). Материалы переданы комиссии по делам несовершеннолетних.
В Уссурийске трое подростков в возрасте 14 — 15 лет отправились кутить по ночным заведениям. Детишек обнаружили в баре на улице Тургенева во время рейда полицейских инспекторов и членов комиссии по делам несовершеннолетних. Школьников развезли по домам, с семьями провели беседу о том, что с 23:00 до 06:00 детям находиться без сопровождения взрослых на улице запрещено, на их родителей составили протоколы за ненадлежащее исполнение воспитательных обязанностей. (Удалось ли детишкам добыть не соответствующие их возрасту напитки, не уточняется).
А в Надеждинском районе к крайне неприятным и, вероятно, трагическим последствиям чуть было не привели действия детей, среди которых оказался пятилетний малыш. 18 марта ребята играли в заброшенном двухэтажном здании, малыш случайно устроил там пожар. Когда на объект приехала пожарная команда, дети успели спрятаться, услышав сирену, и наблюдали за тушением из укрытия. Но дознаватели МЧС приехали на служебной машине уже без проблесковых маячков и звуковых сигналов — они-то детей и обнаружили. Дело также закончилось протоколом по статье 5.35 КоАП РФ и профилактической беседой. Малыша, игравшего с огнём, поставили на учёт.
«Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют родителям контролировать свободное время подростков, больше времени проводить со своими детьми, по-максимуму заполнять свободное время несовершеннолетних посещением кружков, секций по интересам, с целью реализации своих потребностей, возможностей и развития зоны успешности», — информирует УМВД по Приморскому краю.