Адвокат объяснил, почему не стоит торопиться с написанием объяснительной

Работодатель не может требовать от сотрудника мгновенного написания объяснительной записки. У работника есть время обдумать формулировки и проконсультироваться с юристом. Об этом рассказал KP.RU председатель комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса Олег Матюнин.
— Два рабочих дня — срок достаточный, чтобы успокоиться и проконсультироваться у юриста или адвоката. Если есть желание написать сразу — пишите сразу. Хотите отказаться — откажитесь, так как за факт отказа не наказывают, — рассказал эксперт.
И все же самый грамотный вариант — взять паузу и посоветоваться со специалистом. Он даст рекомендацию: писать или нет. Также он может дать рекомендации, чтобы объяснительная потом не обернулась против вас.
Тип объяснительной записки зависит от того, какой проступок совершил сотрудник. По словам Матюнина, чаще всего объяснительную пишут из-за нарушений на работе или из-за происшествий, вызванных посторонними.