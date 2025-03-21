Daily Mail: застрявшим на МКС астронавтам грозят боли в спине до конца жизни

Американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор, которые незапланированно провели на МКС девять месяцев вместо одной недели, могут столкнуться с проблемами со здоровьем, которые будут преследовать их до конца жизни. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на медицинских экспертов.