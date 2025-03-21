Daily Mail: застрявшим на МКС астронавтам грозят боли в спине до конца жизни

Американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор, которые незапланированно провели на МКС девять месяцев вместо одной недели, могут столкнуться с проблемами со здоровьем, которые будут преследовать их до конца жизни. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на медицинских экспертов.
Речь идет о мучительных болях в спине, которые могут возникнуть из-за ослабления позвоночника.
«В космосе позвоночный столб расширяется из-за отсутствия гравитации. Когда астронавты возвращаются на Землю, позвоночник сжимается под действием силы тяжести, что может привести к болям в спине», — считает специалист по костным заболеваниям и эндокнинологии Дина Адимулам.
Другие специалисты указывают на такие проблемы, как атрофия мышц и потеря костной массы в условиях отсутствия гравитации на МКС.
Напомним, легендарные затворники МКС, Бутч Уилмор и Суни Уильямс, приводнились в заданном районе, у побережья Флориды, 19 марта, около часа ночи по Москве.
Позже стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) не компенсировало сверхурочные часы астронавтам, которые провели на Международной космической станции дополнительные девять месяцев из-за неисправности корабля.