Миронов предложил создать для волонтеров СВО кадровую программу

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением создать для волонтеров специальной военной операции кадровую программу под названием «Время героев. Волонтеры», документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения новой программы для участия волонтеров, назвав ее “Время героев. Волонтеры” и обеспечив равные условия для всех, кто, независимо от формального статуса, внес существенный вклад в выполнение задач специальной военной операции», — сказано в письме.
В документе Миронов отметил, что с 1 марта 2024 года реализуется программа «Время героев» для подготовки управленцев из числа участников СВО, и они проходят обучение современным методам управления, командной работе и личностному развитию. По его словам, программа пользуется высокой популярностью — на второй этап поступило более 65,5 тысячи заявок.
Однако лидер эсеров подчеркнул, что в поддержку бойцов значительный вклад внесли и волонтеры, доставляя гуманитарную помощь, работая в прифронтовых районах и помогая мирному населению, и, учитывая их роль, целесообразно создать для них аналогичную программу подготовки кадрового резерва.
Депутат Госдумы для участия в ней предложил установить критерии: гражданство РФ, высшее образование, опыт управления, наличие наград за помощь фронту, статус волонтера, отсутствие судимости и подтвержденный опыт работы в зоне СВО. Он считает, что расширение программы позволит привлечь людей с разным опытом, укрепляя систему госуправления.
«Убеждён, что создание программы “Время героев. Волонтёры” для волонтёров специальной военной операции позволит создать более широкий и не менее качественный кадровый резерв. Он будет состоять из людей, обладающих не только управленческими навыками, но и высокой степенью ответственности, стрессоустойчивости и готовности работать в самых сложных условиях», — сказал Миронов РИА Новости.