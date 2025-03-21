Миронов предложил создать для волонтеров СВО кадровую программу

«Убеждён, что создание программы “Время героев. Волонтёры” для волонтёров специальной военной операции позволит создать более широкий и не менее качественный кадровый резерв. Он будет состоять из людей, обладающих не только управленческими навыками, но и высокой степенью ответственности, стрессоустойчивости и готовности работать в самых сложных условиях», — сказал Миронов РИА Новости.