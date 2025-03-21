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В Иркутской области закрыли четыре ледовые переправы

За сутки были закрыты переправы в Усть-Кутском и Катангском районах.

Источник: МЧС РФ

В Иркутской области продолжают закрывать ледовые переправы из-за резкого потепления. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС региона, только за минувшие сутки перестали действовать ледовые дороги в Усть-Кутском и Катангском районах.

— В Иркутской области закрыты три переправы, две из них в Усть-Кутском районе через реки Турука и Лена, одна — в Катангском районе через реку Мога, — поделились в ведомстве.

Также 20 марта была закрыта ледовая дорога на Ольхон. Она соединила остров и материк на время зимы. При этом действующими остаются ещё 51 переправа.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 21 марта в областном центре и по области вновь ожидаются аномально высокие температуры. Воздух прогреется до +17 градусов.