Четыре участка трамвайных путей в Омске находятся в зоне риска по подтоплению

В Омске спасают от подтопления трамвайные пути. Такие работы традиционны в период межсезонья. Наиболее проблемные места сохраняются ежегодно.
Толька за последние сутки более 150 кубометров воды было выкачано с участка на 4-й Крайней улице у остановки «СибНИИСХоз». Работы по очистке путей продолжаются и сегодня.
Прежде всего в зоне подтопления находятся линии трамвайных путей на пересечениях улиц Богдана Хмельницкого и Маяковского, Маяковского и Маршала Жукова. Также в зоне риска район ТК «Метро», а также стрелочные переводы в трамвайном депо.
По информации пресс-службы администрации Омска, в настоящее время под угрозой подтопления находятся всего четыре участка трамвайных путей. Благодаря предварительной подготовке к паводку, число таких участков удалось сократить по сравнению с прошлым годом.
Общая протяженность трамвайных путей в Омске составляет 77,4 км. При этом этим видом транспорта за прошлый год воспользовались почти на 3 миллиона больше раз, чем в 2023 году (почти 34 миллиона поездок).
Ранее мы писали, что Север Омской области может снова накрыть паводком — жителей готовят к эвакуации.