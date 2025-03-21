Под влиянием мошенников 84-летняя хабаровчанка продала квартиру

Пенсионерка поверила в эту уловку и перечислила деньги, которые скопила. Но мошенники пошли дальше. Они убедили хабаровчанку, что ее квартира на улице Запарина выставлена преступниками на продажу. Звонившие убедили женщину, что только они могут помочь. По плану, горожанка должна была срочно продать жилье связанному с ними человеку, а полученные деньги перечислить опять же на «безопасный» счет. Как только псевдопродавцов задержат, горожанка смогла бы выкупить свою квартиру.