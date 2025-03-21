Под влиянием мошенников 84-летняя хабаровчанка продала квартиру

В дежурную часть отдела полиции № 7 УМВД России по г. Хабаровску обратилась 84-летняя жительница Кировского района. После общения с телефонными аферистами женщина лишилась не только всех сбережений, но и жилья.
Потерпевшая рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился директором школы, где до пенсии она работала учителем. Со слов собеседника, некие люди от имени потерпевшей переводят деньги на преступные цели. По этому факту спецслужбы уже проводят проверку, а в ближайшее время у пенсионерки должен пройти обыск. Чтобы не лишиться накоплений, звонившие подсказали выход: немедленно переводить сбережения на «безопасный» счет.
Пенсионерка поверила в эту уловку и перечислила деньги, которые скопила. Но мошенники пошли дальше. Они убедили хабаровчанку, что ее квартира на улице Запарина выставлена преступниками на продажу. Звонившие убедили женщину, что только они могут помочь. По плану, горожанка должна была срочно продать жилье связанному с ними человеку, а полученные деньги перечислить опять же на «безопасный» счет. Как только псевдопродавцов задержат, горожанка смогла бы выкупить свою квартиру.
Введенная в заблуждение пенсионерка продала квартиру. Всего за время общения со злоумышленниками она перевела им почти 12 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.