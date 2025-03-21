В Хабаровске ускорят возведение долгостроя после прокурорского визита

В Хабаровске проверили ход строительства жилого комплекса на улице Салтыкова-Щедрина. И. о. прокурора края Сергей Лубенец посетил площадку, где дома возводят за счёт средств дольщиков, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Бывший застройщик, возводивший ЖК, обанкротился в августе 2020 года. Права дольщиков восстанавливают по соглашению властей с ППК «Фонд развития территорий». Как показал осмотр, объект почти готов — сейчас 95 рабочих занимаются отделкой внутренних помещений и монтажом фасада. Комплекс будет введён в эксплуатацию в июне 2025 года.
Лубенец потребовал от подрядчика ускорить темпы и увеличить число сотрудников, чтобы не сорвать дедлайн. Прокурору Краснофлотского района поручено еженедельно следить за процессом.