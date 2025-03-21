«Коммерсант»: дело о теракте в «Крокусе» не передадут в суд к годовщине трагедии

«В деле почти 420 томов, с которыми наши подзащитные знакомятся в СИЗО “Лефортово”. Очевидно, что они не успеют прочитать все материалы к концу марта, поскольку начали только в феврале. Ознакомление может состояться в конце мая, да и то если суд ограничит его срок», — написал «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Власова.