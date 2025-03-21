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Два человека пострадали при взрыве на горящей нефтебазе на Кубани

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края увеличилась до 10 000 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Двое пожарных пострадали при взрыве на горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом информирует оперативный штаб Кубани.

«В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены 3 единицы техники, пострадали двое пожарных», — сказано в релизе.

Сообщается, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, они госпитализированы с небольшими ожогами и отравлением продуктами горения.

Также сообщается, что огонь распространился на второй резервуар, и площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Возгорание тушат 456 человек, задействована 181 единица техники.

Напомним, пожар произошел на нефтебазе на Кубани из-за падения обломков БПЛА в ночь на 19 марта.

Сообщалось, что объект пытались атаковать семь киевских беспилотников, все они были сбиты.