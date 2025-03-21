Рекордное количество уток насчитали в Иркутске

Аномально теплая зима в Иркутске привела к рекордному количеству зимующих уток. В марте крякв в черте города насчитали 949, а морячок на истоке Ангары — 603 (тоже максимум), пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) ИГУ.
Теплая погода и подкормка горожан сделали свое дело. Вместо отлета на юг утки остались зимовать и уже сейчас ищут места для гнезд в черте города. Интересно, что большинство из них — «пригородные» и «областные» утки. Привыкли к городской жизни.
«Поскольку им не надо было прилетать из далеких краев и затем готовиться к размножению, начинается это рано. И уже сейчас по городу то тут, то там видят парочки крякв, сидящих весьма вдали от водоема. Полагаю, пора подкормку прекращать (если только не будет мощных и затяжных “возвращений зимы”). Иначе утки не улетят на родину, а попытаются устроиться на гнездование в Иркутске, а Иркутску столько не вместить — вместе с определенным профитом они получат и проблемы с выведением и выживанием потомства», — отметил Игорь Фефелов, орнитолог, ведущий научный сотрудник НИИ биологии ИГУ.
По его словам, горожане уже спрашивают, что делать с утками, сидящими где-нибудь в середине микрорайона Байкальского.
«Да теперь уже ничего. Разве что потом сопроводить выводок до реки, если утке удастся благополучно высидеть яйца», — заключил ученый.