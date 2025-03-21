Рекордное количество уток насчитали в Иркутске

«Поскольку им не надо было прилетать из далеких краев и затем готовиться к размножению, начинается это рано. И уже сейчас по городу то тут, то там видят парочки крякв, сидящих весьма вдали от водоема. Полагаю, пора подкормку прекращать (если только не будет мощных и затяжных “возвращений зимы”). Иначе утки не улетят на родину, а попытаются устроиться на гнездование в Иркутске, а Иркутску столько не вместить — вместе с определенным профитом они получат и проблемы с выведением и выживанием потомства», — отметил Игорь Фефелов, орнитолог, ведущий научный сотрудник НИИ биологии ИГУ.