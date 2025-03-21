Риелторы России хотят запретить покупку квартир за наличные на вторичном рынке

«Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить использование наличных средств при совершении сделок по покупке жилья на вторичном рынке», — пишет РБК со ссылкой на обращение главы организации. Письмо с таким предложением он направил в СК и Росфинмониторинг.