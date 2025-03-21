В Омске вновь ищут подрядчика для реставрации исторической башни с часами

Управление федеральной службы судебных приставов по Омской области объявило новый тендер на реставрацию центрального купола со шпилем здания на улице Ленина, 14. При этом, стоимость работ выросла до 6,4 млн рублей.
Изначально стоимость работ, по которым уже провели тендер составила 4,1 млн рублей. Но контракт был расторгнут по неизвестной причине. Тогда подрядчик должен был провести не только ремонт башни, но и кровли.
Вопрос о сохранности памятника архитектуры Омска поднимался общественностью не раз. Омичам даже удалось собрать средства на ремонт часов башни. Здание относится к историческому комплексу сооружений под названием «Московские торговые ряды 1903 года».
Реставрация этого объекта культурного наследия вновь выходит на торги. Подрядчика планируется определить 1 апреля, а завершить работы необходимо до 15 ноября 2025 года.