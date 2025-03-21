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Игорь Кобзев подключился к ситуации с отменой авиарейсов из Братска в Москву

Крупнейший авиаперевозчик приостановил продажу билетов с 15 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области уже второй день активно обсуждают в соцсетях ситуацию с отменой авиарейсов из Братска в Москву. Как сообщил в своем тг-канале губернатор региона Игорь Кобзев, ему поступает множество обращений от обеспокоенных пассажиров.

— Переговорил с генеральным директором холдинга Дмитрием Куделькиным. По его словам, с прошлого года собственник аэропорта Братск отказал в хранении собственного топлива авиакомпании, а с марта этого года поднял цену на топливо на 42%. Таким образом, цена на топливо стала существенно выше рыночной, что неминуемо приведет к заметному повышению стоимости билета и, как следствие, снижению спроса, — написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На сегодняшний день продажа билетов приостановлена с 15 мая. При этом перевозчик продолжает вести переговоры с аэропортом Братска. Со своей стороны губернатор направил запрос собственникам аэродрома. Глава региона также обсудил сложившуюся ситуацию с руководством Росавиации и отправил обращение в ФАС.

Важно как можно скорее восстановить рейсы, которые являются важнейшей составляющей жизни и развития северной столицы области.