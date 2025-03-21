Игорь Кобзев подключился к ситуации с отменой авиарейсов из Братска в Москву

— Переговорил с генеральным директором холдинга Дмитрием Куделькиным. По его словам, с прошлого года собственник аэропорта Братск отказал в хранении собственного топлива авиакомпании, а с марта этого года поднял цену на топливо на 42%. Таким образом, цена на топливо стала существенно выше рыночной, что неминуемо приведет к заметному повышению стоимости билета и, как следствие, снижению спроса, — написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.