Невролог раскрыл опасные болезни, вызывающие дрожание головы

Когда руки дрожат от холода или стресса, это понятно. Но что делать, если начинает трястись голова? Такой симптом может указывать на серьезные заболевания или опасное отравление. Об этом KP.RU рассказал врач-невролог Николай Котельников.
— Появление дрожания в молодом возрасте — явление редкое и, как правило, связано с наследственными заболеваниями, болезнью накопления меди, отравлением ртутью, мышьяком, свинцом, — объяснил медик.
По словам врача, если появились такие симптомы, необходимо немедленно обратиться к специалисту. Регулярные медицинские осмотры и консультации могут помочь выявить проблему на ранней стадии.
Чтобы предотвратить тремор головы, нужно уменьшить количество стрессов и избегать эмоциональных нагрузок. Также важно отказаться от алкоголя и уменьшить потребление кофеина.