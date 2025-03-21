Михаил Котюков провел заседание МАСС

В совещании приняли участие первые лица регионов, входящих в Сибирский федеральный округ.
Основными вопросами на Совете МАСС стали подготовка к проведению Спартакиады народов Сибири и запуск информационного портала, посвящённого вкладу сибиряков в Победу в Великой Отечественной войне.
«Напомню, что проведение Спартакиады народов Сибири — это часть плана реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Уверен, спартакиада объединит не только спортивные события, но также культурное наследие и традиционное сибирское гостеприимство, и станет площадкой для развития национальных видов спорта», — отметил Михаил Котюков.
Он предложил по результатам проведения первой спартакиады рассмотреть возможность перевести сибирские игры в формат ежегодных соревнований.
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал, первая летняя Спартакиада народов Сибири состоится в Кемерово с 11 по 15 июня 2025 года с участием команд из всех сибирских регионов. Она пройдёт в многофункциональном спортивном комплексе «Кузбасс-Арена».
Спортсмены будут соревноваться в восьми видах спорта — вольная борьба, тяжёлая атлетика, настольный теннис, волейбол, самбо, плавание, пулевая стрельба и борьба на поясах корэш. Кроме того, предусмотрены соревнования для участников СВО: волейбол сидя, пауэрлифтинг, настольный теннис и пулевая стрельба.
О создании единого информационного портала «Большая Сибирь. Вклад в Победу» доложил Председатель Исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников. Ресурс будет посвящен вкладу сибиряков в Победу в Великой Отечественной войне. Также здесь можно будет узнать информацию о событиях военной истории, воинских формированиях из регионов Сибири, героях Советского Союза и полных кавалерах орденов Славы, военно-мемориальных объектах, эвакуационных госпиталях и эвакуированных предприятиях. Отдельный раздел будет посвящён эвакуированным в Сибирь жителям блокадного Ленинграда. В настоящий момент сибирские регионы ведут сбор, проверку и анализ информации. Работу по наполнению основных разделов данными планируется завершить к концу марта, а до наступления Дня Победы — запустить портал для пользователей.