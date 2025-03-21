Михаил Котюков провел заседание МАСС

О создании единого информационного портала «Большая Сибирь. Вклад в Победу» доложил Председатель Исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников. Ресурс будет посвящен вкладу сибиряков в Победу в Великой Отечественной войне. Также здесь можно будет узнать информацию о событиях военной истории, воинских формированиях из регионов Сибири, героях Советского Союза и полных кавалерах орденов Славы, военно-мемориальных объектах, эвакуационных госпиталях и эвакуированных предприятиях. Отдельный раздел будет посвящён эвакуированным в Сибирь жителям блокадного Ленинграда. В настоящий момент сибирские регионы ведут сбор, проверку и анализ информации. Работу по наполнению основных разделов данными планируется завершить к концу марта, а до наступления Дня Победы — запустить портал для пользователей.