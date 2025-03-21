20 марта в Красноярском крае зафиксировали первый случай присасывания клеща в 2025 году. Как рассказали в Роспотребнадзоре, пострадавшей оказалась 39-летняя жительница регионального центра. Она сняла с себя членистоногого вредителя после посещения кладбища Бадалык.