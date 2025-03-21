20 марта в Красноярском крае зафиксировали первый случай присасывания клеща в 2025 году. Как рассказали в Роспотребнадзоре, пострадавшей оказалась 39-летняя жительница регионального центра. Она сняла с себя членистоногого вредителя после посещения кладбища Бадалык.
— Клещ выбрал для присасывания одно из излюбленных мест на теле человека — за ухом, — добавили в ведомстве.
Красноярка проявила бдительность — принесла лесного паразита в лабораторию на исследование. Это нужно для того, чтобы узнать, заражен ли он клещевыми инфекциями.
Добавим, что из-за теплой погоды первый случай присасывания клеща зарегистрировали раньше обычного. Так, в 2024 году это произошло второго апреля.
Специалисты призывают жителей региона быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности.
Ранее мы писали, что в администрации города назвали дату традиционного субботника — 26 апреля.