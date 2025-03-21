Иркутские врачи прооперировали ребенка с восемью пальцами на ноге

«На УЗИ ничего не заметили, а когда сын родился, мне сразу сказали: “У вас полидактилия, вы знали?” И показали ножку. Я ответила: “Лучше больше, чем меньше”. Врачи спросили, было ли такое в роду. Мы с мужем опросили всех родственников, но никто не вспомнил ничего подобного. Нам сразу порекомендовали обратиться в Ивано-Матренинскую больницу. В два месяца мы приехали на консультацию, и сейчас малыша прооперировали», — поделилась мама ребенка.