Иркутские врачи прооперировали ребенка с восемью пальцами на ноге

Врачи отделения травматологии и ортопедии Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска исправили врожденный дефект у ребенка. Малыш появился на свет с полидактилией — аномалией развития, при которой на руках или ногах образуются лишние пальцы. У маленького пациента на стопе было 8 пальцев, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Ивано-Матренинской детской клинической больницы.
«На УЗИ ничего не заметили, а когда сын родился, мне сразу сказали: “У вас полидактилия, вы знали?” И показали ножку. Я ответила: “Лучше больше, чем меньше”. Врачи спросили, было ли такое в роду. Мы с мужем опросили всех родственников, но никто не вспомнил ничего подобного. Нам сразу порекомендовали обратиться в Ивано-Матренинскую больницу. В два месяца мы приехали на консультацию, и сейчас малыша прооперировали», — поделилась мама ребенка.
Илья Зеленин, врач-травматолог-ортопед отделения травматологии и ортопедии ОГАУЗ ГИМДКБ, пояснил, что особенность этой полидактилии в том, что увеличение коснулось не только фаланг пальцев, но и плюсневых костей, что привело к изменению формы стопы.
«Было решено удалить лишние фаланги и плюсневые кости, начиная со второго, а затем третьего и четвертого пальцев. Это решение связано с анатомическими особенностями кровоснабжения стопы. Такой подход позволит сохранить полноценную опору на стопу и привести ее к нормальным размерам, минимизировав повреждение тканей. Операция осложнялась тем, что послеоперационный рубец мог вызвать деформацию стопы, поэтому была выполнена кожная пластика с изменением ориентации кожного лоскута», — рассказал врач.
Операция была сложной, перевязки проводятся ежедневно. Ребенок будет находиться под наблюдением врачей еще долгое время. Сейчас малышу семь месяцев, и к лету он сможет сделать свои первые шаги.