Вода из-под крана в Красноярске безопасна для питья

Генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров подчеркнул, что центр контроля качества воды оснащен современным оборудованием и квалифицированным персоналом, что позволяет получать точные результаты. «Применение в исследованиях современных приборов позволяет свести к минимуму “человеческий фактор” и получить беспристрастные результаты качества воды, подаваемой в город», — сказал Гончеров.