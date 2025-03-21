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Вода из-под крана в Красноярске безопасна для питья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К Всемирному дню воды, который отмечается 22 марта, компания «КрасКом» обнародовала результаты исследований качества питьевой воды в Красноярске.

Источник: НИА Красноярск

Вода из городской системы питьевого водоснабжения прошла проверку по более чем 50 химическим, а также органолептическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Результаты анализов подтвердили, что водопроводная вода в Красноярске соответствует санитарным и гигиеническим нормативам.

Генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров подчеркнул, что центр контроля качества воды оснащен современным оборудованием и квалифицированным персоналом, что позволяет получать точные результаты. «Применение в исследованиях современных приборов позволяет свести к минимуму “человеческий фактор” и получить беспристрастные результаты качества воды, подаваемой в город», — сказал Гончеров.

Напомним, что красноярская питьевая вода уже отмечалась на дегустационном конкурсе «Чистая вода» в Нижнем Новгороде, где получила одну золотую и три серебряные медали.