Вода из-под крана в Красноярске безопасна для питья

Вода из городской системы питьевого водоснабжения прошла проверку по более чем 50 химическим, а также органолептическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.
Результаты анализов подтвердили, что водопроводная вода в Красноярске соответствует санитарным и гигиеническим нормативам.
Генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров подчеркнул, что центр контроля качества воды оснащен современным оборудованием и квалифицированным персоналом, что позволяет получать точные результаты. «Применение в исследованиях современных приборов позволяет свести к минимуму “человеческий фактор” и получить беспристрастные результаты качества воды, подаваемой в город», — сказал Гончеров.
Напомним, что красноярская питьевая вода уже отмечалась на дегустационном конкурсе «Чистая вода» в Нижнем Новгороде, где получила одну золотую и три серебряные медали.