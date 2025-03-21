Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон покинул свой пост

Такое решение было принято 20 марта на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.
69-летний митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон покидает свой пост по состоянию здоровья.
Как рассказали в пресс-службе Красноярской епархии, Преосвященнейший епископ Никита (в миру Ананьев Олег Владимирович) родился 14 ноября 1969 г. в д. Дедцево Малоярославецкого р-на Калужской области.
С 2020 года утвержден в должности священноархимандрита мужского монастыря Спаса Нерукотворного пустынь с. Клыково Козельского района Калужской области.